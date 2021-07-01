Общество

Пандемия COVID-19: в Украине продолжается рост новых случаев

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве

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По состоянию на утро первого июля в Украине зафиксированы еще 705 новых случаев заражения пневмонией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

За минувшие сутки, как отметили в ведомстве, госпитализировали 464 человека, скончались — 51 граждан, а выздоровели — 1 719 человек;

С начала пандемии пневмонии нового типа в Украине заболело 2 235 801 человек, выздоровело — 2 1683 87 человек, а скончалось — 52 391 граждан страны.

При этом, в ведомстве заявили, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что в Украине сейчас фиксируются незначительные показатели заболеваемости на коронавирусную инфекцию, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. В соседней России уже на протяжении нескольких дней фиксируются фактически рекордные показатели новых случаев.

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