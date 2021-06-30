Общество

В Донецке очередная проблема: город страдает от нашествия бездомных собак

Проблема существует во всех районах города

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Жители Донецка, который временно неподконтролен украинскому правительству, рассказали об очередной проблеме города. Доначанне жалуются на огромное количество бездомных собак в городе.

Дончанин, который живет в районе цирка «Космос», сообщил, что именно из-за собак ходит в своем районе только с электрошокером. При этом не меньше собак и в центре города, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Мою сестру покусала большая собака. В больнице сказали теперь наблюдать за животным. Если сдохнет, то значит бешеная была», — отметила жительница Донецка.

Местные жители отмечают, что многие собаки стали бездомными и расплодились, потому что их не вывезли с собой дончане, убегавшие из Донецка от войны.

Местные жители добавляют, что местные «власти» пока никак не справляются с проблемой. Животных никто не чипирует и не кастрирует. То есть ситуация будет только ухудшаться.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Донецке сокращают подачу воды.

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