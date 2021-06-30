Российские самолеты преследовали голландский фрегат в Черном море — заявление Нидерландов

Инцидент произошел на прошлой неделе

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Министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд заявил во вторник, что на прошлой неделе российские истребители ракет класса «воздух-земля» преследовали фрегат ВМС Нидерландов в Черном море, осуществив имитационные атаки и нарушив системы связи.

Как сообщил глава ведомства, действия россиян проходили течение пяти часов 24 июня и нарушили право на свободное плавание, пишет УРА-Информ со ссылкой на местную прессу.

Бийлевельд объяснил, что голландский фрегат Evertsen плыл с группой британских кораблей, которые в то время патрулировали территорию. Министр обороны назвал действия России «безответственными».

«Эвертсен имел полное право там быть, — сказал министр. «Нет оправдания такому агрессивному поведению, которое неоправданно увеличивает риск инцидентов», — добавила она.

Бийлевельд добавил, что голландское правительство захочет прояснить этот вопрос на дипломатическом уровне.

— 24 июня Черноморский флот, наблюдая за действиями кораблей НАТО в Черном море, констатировал, что фрегат ВМС Нидерландов, находящийся в нейтральных водах, изменил курс и начал движение в сторону Керченского пролива. В целях недопущения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации были размещены истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, сообщили в Минобороны России.

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