Общество

В оккупированном Донецке сокращают подачу воды

До окончания работ будет сокращен объем подачи воды на 25−30%

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В некоторых районах оккупированного Донецка из-за ремонтных работ по ликвидации аварий водопровода стали причиной уменьшения объемов подачи воды жителям города с сегодняшнего числа, 24 июня. Об этом сообщил «глава администрации» города Алексей Кулемзин, передает УРА-Информ.

«По информации РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», в связи с проведением аварийных ремонтных работ на водоводе № 9 с 9:30 24 июня до окончания работ будет сокращен объем подачи воды на 25−30% в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском районах города Донецка», — отметил он.

Помимо этого, жители оккупированных территорий уже давно жалуются на неприятный запах и вкус воды из городского водопровода.

Ранее сообщалось, что жителям «ДНР» за последние годы уже не один раз обещали бесперебойную подачу воды. Однако ситуация так и не меняется.

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