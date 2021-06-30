Общество

Пандемия COVID-19: в Украине возросло число новых зараженных

За все время пандемии на территории Украины заболели 2 235 096 человек

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По состоянию на утро 30 июня в Украине зарегистрировали 633 новых случая заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

При этом, заразились 31 ребенок и 19 сотрудников медицины. Стоит отметить, что госпитализировали 360 человек, скончались 40 граждан страны, выздоровели — 2 294 человека.

Стоит отметить, что за все время пандемии на территории Украины заболели 2 235 096 человек, выздоровели — 2 166 668 граждан страны, скончались 52 340 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Ранее сообщалось, что жители ОРДО, которые не против получить российскую вакцину от коронавируса, жалуются на то, что ее сейчас фактически нереально получить.

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