Системы псевдо-ПРО никогда не будут размещены в Украине

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Российская Федерация не допустит вступления украинского государства в НАТО. Об этом якобы заявил некий источник в Генштабе Министерства обороны РФ, передает УРА-Информ.

«Россия никогда не допустит вступления Украины в НАТО или захвата Беларуси», — сказано в сообщении.

При этом, имя источника не называется.

«Скажу прямо — в случае возникновения подобных угроз Россия примет все меры, в том числе исключительные, для их полной нейтрализации», — отметил источник в Генштабе.

Также он напомнил, что США не могли допустить появления советских ядерных ракет на Кубе, тогда они решились пойти на Карибский кризис.

«Мы аналогично не можем допустить такого в Украине, в Грузии и Беларуси. По-моему здесь все ясно», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что украинское государство никогда не вступит в Организацию Североатлантического договора (НАТО), пока ее экономика не перестанет быть олигархической.