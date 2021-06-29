Общество

В Украине тем, кто не вакцинировался от ковида, запретят посещать кафе и школы: подробности

Дойдет до того, что непривитым запретят поездки в общественном транспорте

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Украинские власти намерены увеличить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. В последнее время нет проблем с доступными вакцинами, но проблема в другом – большой процент украинцев против вакцинации.

Источник сообщает, что задача властей сделать так, чтобы вынудить украинцев делать себе прививку, чтобы отказаться от неудобств, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«К примеру, кто сделает вакцину, тот может ходить без маски, выезжать заграницу, посещать кинотеатры, кафе, рестораны, посещать садики, школы, университеты. Дойдет до того, что непривитым запретят поездки в общественном транспорте», — пишет паблик.

Причиной называют то, что власть не может заставить людей идти делать прививку, все потому что, народ не доверяет вакцинации. Отмечается, что если с человеком что-то случится из-за «вакцинной ошибки», то ему государство и власть не поможет.

Ранее мы сообщали о новых симптомах заражения Дельта-вариантом коронавируса.

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