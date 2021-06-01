«Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие»: в местной ОГА сделали важное заявление

Основной целью учений являются противодействия существующим вызовам

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В Скадовском районе Херсонской области со вторника, первого июня на полигоне пройдут военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Они будут длиться до третьего июня. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации, передает УРА-Информ.

«С 1 по 3 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе Херсонской области», — уточнили в местной ОГА.

Учения, как отметили в администрации, проводятся с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей Вооруженных сил Украины. Также основной целью учений являются противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности украинского государства.

«Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26−27 мая в прифронтовых территориях Авдеевки Донецкой области прошли плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Учения прошли в рамках операции Объединенных сил с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.