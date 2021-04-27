Степанов пообещал выход Киева из «красной» карантинной зоны

Киев переведут в «желтую» карантинную зону

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Украинская столица, — Киев, станет следующим регионом государства, который выведут из «красной» зоны. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Соответствующее представление, по словам министра здравоохранения, передано в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС. Также Степанов добавил, что Киев переведут в «желтую» карантинную зону.

«Город Киев по всем показателям уже продемонстрировало, что нет превышения по нашим критериям. Мы уже сделали соответствующее представление за моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести Киев из „красного“ уровня эпидемиологической опасности», — подчеркнул Степанов.

Ранее сообщалось, что Anvisa, Бразильское национальное агентство по надзору в сфере здравоохранения, отказалось от импорта российской вакцины против COVID-19 Спутник V. Руководство Anvisa было единодушно в вопросе об отказе в одобрении препарата.