В ВР согласились вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»: кто сделал заявление

С подобным заявлением выступили пророссийские депутаты
Украинские депутаты согласились вести переговоры с так называемые «ДНР» и «ЛНР». Речь идет о пророссийских депутатах из «Оппозиционной платформы За Жизнь».
Один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что политическая воля у политиков Верховной рады есть по этому вопросу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.
«Наша позиция не изменилась — переговоры должны проходить со всеми участниками этого процесса, в том числе с непризнанными «республиками», потому что они также являются подписантами минских соглашений», — сказал Бойко во время выступления на заседании Верховной Рады во вторник, 27 апреля.
Он также добавил, что у его партии есть политическая воля, чтобы вести такие переговоры с боевиками.
«Если власть не хочет этого делать, то мы готовы вести переговоры ради мира и восстановления территориальной целостности нашего государства», — добавил Бойко.
Ранее «лидер» боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот не хочет поговорить по-мужски.