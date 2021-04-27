Политика

В ВР согласились вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»: кто сделал заявление

С подобным заявлением выступили пророссийские депутаты

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Украинские депутаты согласились вести переговоры с так называемые «ДНР» и «ЛНР». Речь идет о пророссийских депутатах из «Оппозиционной платформы За Жизнь».

Один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что политическая воля у политиков Верховной рады есть по этому вопросу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

«Наша позиция не изменилась — переговоры должны проходить со всеми участниками этого процесса, в том числе с непризнанными «республиками», потому что они также являются подписантами минских соглашений», — сказал Бойко во время выступления на заседании Верховной Рады во вторник, 27 апреля.

Он также добавил, что у его партии есть политическая воля, чтобы вести такие переговоры с боевиками.

«Если власть не хочет этого делать, то мы готовы вести переговоры ради мира и восстановления территориальной целостности нашего государства», — добавил Бойко.

Ранее «лидер» боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот не хочет поговорить по-мужски.

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