Общество

В Украине введут «особый режим» карантина на Пасху: что ждет украинцев

Максим Степанов о майских праздниках и Пасхе

Время чтения: 47 Секунд

Чуть больше двух недель осталось до одного из самых больших религиозных праздников для украинцев Пасхи. Этот день по традиции празднуется в большом круге семьи, многие православные посещают храмы. Однако реальность пандемии снова может изменить традицию.

Министр здравоохранения Максим Степанов на телеканале  «Украине 24» заявил, что на майские и пасхальные праздники в Украине будет действовать «особый режим» карантинных ограничений, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей. Британский и южноафриканский штаммы сверхагресивны, очень тяжелое течение болезни», — заявил глава МОЗ.

На данный момент неизвестно о каких именно ограничениях может идти речь. Возможно это будет связанно с посещением храмов. Сейчас в Украине действует адаптивный карантин и в каждм отдельном регионе устанавливается «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности.

Ранее в Минздраве назвали дату прибытие партии вакцины Pfizer от COVAX.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

В Украине почти 2 млн случаев коронавируса и 40 000 смертей: новые данные

Снова более 400 летальных исходов за сутки

Боевики строят ротные опорные пункты на случай прорыва: появились фотографии

Боевики готовятся к возможной войне

В Минздраве назвали дату прибытие партии вакцины Pfizer от COVAX

Поставка препарата ожидается в рамках инициативы COVAX

«Мы не хотим в Россию!»: жители ОРДЛО о «признании» «республик»

Даже среди сторонников «республик» есть граждане, которые не хотят получать российское гражданство

«Надеюсь, все будет хорошо»: Путин сделал вторую прививку от COVID

Первый компонент вакцины от COVID нового поколения Путину вкололи 23 марта

«Нужны деньги»: названа причина, по которой РФ не начнет войну с Украиной

В Кремле должны действовать более агрессивно

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap