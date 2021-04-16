В Украине введут «особый режим» карантина на Пасху: что ждет украинцев

Максим Степанов о майских праздниках и Пасхе

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Чуть больше двух недель осталось до одного из самых больших религиозных праздников для украинцев Пасхи. Этот день по традиции празднуется в большом круге семьи, многие православные посещают храмы. Однако реальность пандемии снова может изменить традицию.

Министр здравоохранения Максим Степанов на телеканале «Украине 24» заявил, что на майские и пасхальные праздники в Украине будет действовать «особый режим» карантинных ограничений, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей. Британский и южноафриканский штаммы сверхагресивны, очень тяжелое течение болезни», — заявил глава МОЗ.

На данный момент неизвестно о каких именно ограничениях может идти речь. Возможно это будет связанно с посещением храмов. Сейчас в Украине действует адаптивный карантин и в каждм отдельном регионе устанавливается «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности.

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