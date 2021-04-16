Зеленский едет в Париж с требованиями к Макрону: чего хочет президент Украины

Зеленский встретится с Макроном и поговорит с Меркель

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Сегодня, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также по видеосвязи участие в переговорах должна принять и канцлер Германии Ангела Меркель.

Главной темой обсуждения между сторонами будет ситуация на Донбассе и возможное наступление Российской Федерации на территорию Украины, ведь у границ с Украиной находится большое количество российских военных. Источник сообщает, что президент Украины отправился в Париж с некоторыми требованиями, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Зеленский в Париже будет требовать активной позиции Франции и Германии по эскалации конфликтам Донбассе.

«Президент Украины запросит срочную встречу лидеров Нормандского формата и попросит посредничество Франции в переговорах с Путиным, который игнорирует запросы Офиса Президента на телефонный звонок», — отмечает источник.

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