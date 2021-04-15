В Минздраве назвали дату прибытие партии вакцины Pfizer от COVAX

Поставка препарата ожидается в рамках инициативы COVAX

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Уже завтра, 16 апреля, в Украину может прибыть 117 тысяч доз вакцины компании Pfizer. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что поставка препарата ожидается в рамках инициативы COVAX.

«Предварительно, мы ожидаем ее завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедет 117 тысяч доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжает оставаться стабильной ситуация с распространением коронавирусной инфекции. При этом показатели заболеваемости одни из самых тяжелых в Европе.