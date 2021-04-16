Боевики строят ротные опорные пункты на случай прорыва: появились фотографии

Боевики готовятся к возможной войне

Время чтения: 45 Секунд

Под Ясиноватой, донецкой области, которая временно неподконтрольная украинскому правительству, продолжается строительство ротных опорных пунктов на случай прорыва 1-линии обороны «ДHР».

Оборудованием полноценных опорных пунктов, блиндажей занимаются так называемые сотрудники «внутренних войск» и «полиции» «республики», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«На так называемом перемирии можно окончательно поставить точку. Уже никто не скрывается, открыто ведется оборудование новых фортификаций, что официально запрещено условиями действующего перемирия, которое вступило в силу 27 июля 2020 года», пишет источник.





Источник пишет, что в «ДНР» существует две реальности. В «госучреждениях» закладывают окна мешками – нагнетают ситуацию и все-таки убедить население в том, что опасность все-таки существует. В тоже время местные жители не верят в то, что в ближайшее время начнутся военные действия. Люди заняты повседневным выживанием и больше озабочены растущими ценами, долгами по зарплате, дорогами и проблемами в ЖКХ.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» начали вывозить архивы: готовятся к наступлению ВСУ.