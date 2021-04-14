Вакцинация в Украине набирает обороты: привито более 400 тыс граждан

Всего с начала прививочной кампании от COVID-19 в Украины привиты 403 553 человека

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На территории Украины за прошедший день от коронавирусной инфекции нового поколения привили 15 152 граждан. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 449 960 украинцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

С начала прививочной кампании в Украине от COVID-19 привили уже 403 553 жителей государства. Стоит отметить, что вакцинация проводилась 108 мобильными бригадами по иммунизации украинского населения и 658 пунктами вакцинации.

При этом, наибольшее количество прививок от коронавирусной инфекции сделали во Львовской (2 670) области, Киеве (1 970), а также Днепропетровской (1 710) области.

Стоит отметить, что наименьшее количество вакцин было поставлено в Винницкой области. Там провакцинировали 210 человек. Известно. что в Черкасской области не делают прививки от пневмонии нового типа уже четвертые сутки подряд с 10 апреля.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины от пневмонии нового поколения Pfizer поступит в Украину уже 16 апреля. В партии будет 117 тысяч доз.