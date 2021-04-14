Киев Политика

В Киеве продлили локдаун: стала известна новая дата

Ограничения будут действовать до 30 апреля

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Киев останется в красной зоне и после 16 апреля. Напомним, что ранее местные власти ввели в столице локдаун, который должен был действовать до этой пятницы, 16 апреля.

Однако, как и предполагалось многими, максимальные карантинные ограничения в столице продлили. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что локдаун в Киеве будет действовать как минимум до 30 апреля. Такое решение было принято из-за количества новых случаев заражения коронавируом, столица продолжает лидировать в сводках ковида, занимая первые места. Несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, показатели заболеваемости, госпитализации и смертей все еще очень высокий, пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

Таким образом, в Киеве и дальше будут действовать ограничения. Общественный транспорт продолжит работать по специальным пропускам, он будет перевозитт только работников предприятий критической инфраструктуры.

Школы и детские сады остаются закрытыми, также не будут работать и продуктовые ярмарки. Заведения общественного питания смогут работать только на доставку и навынос.

Работодателям в Киеве рекомендуется организовать дистанционную работу для сотрудников.

Ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине набирает обороты, привито более 400 тыс граждан.

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Встреча должна состояться в пятницу, 16 апреля

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