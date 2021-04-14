«Я и так знаю, что меня там убьют»: Казанский отреагировал на обвинения «ДНР»

Казанский уточнил, что претензий членов НВФ о якобы регистрации «уголовного производства» против него он не признает

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Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Денис Казанский прокомментировал наличие «уголовного дела» против него в «ДНР». Об этом он сообщил в комментарии OBOZREVATEL, передает УРА-Информ.

Казанский уточнил, что претензий боевиков о регистрации «уголовного производства» против него не признает.

«Там история о том, что Украина говорит, что Пирогова не должна участвовать, потому что она осуждена за терроризм. А против меня они даже не могут объяснить, что именно. Они не говорят, что есть приговор, якобы какое-то зарегистрированное производство. Но какой суд это зарегистрировал? В Украине против меня нет никакого дела. Если есть в России, то сообщите», — отметил он.

Такие действия, как подчеркнул журналист, со стороны представителей ОРДО можно расценивать как очередную попытку сорвать переговоры ТКГ.

«Для меня нет ничего нового, я и так знаю, что я враг „республики“, что меня там убьют, если я туда попаду. Предыдущие 11 или почти 12 месяцев никто из них не говорил, что против меня есть какие-то дела, а теперь начали придумывать эту историю, чтобы завести переговоры в тупик», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на территории оккупированного пророссийскими боевиками Донецка 22−23 апреля пройдет так называемый «международный форум» «единство русских: защита прав и свобод».