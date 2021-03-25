В Украину отправили еще одну вакцину: что известно

В Украину едет вакцина «CoronaVac»
Уже в ближайшее время Украина получит партию еще одной вакцины. На данный момент в стране используется только ковишилд, аналог препарата АстраЗенека, который изготавливается в Индии.
Первую партию вакцин «CoronaVac» производства китайской компании Sinovac Biotech уже отправили в Украину. Уже в ближайшее время страна должна получить первые 200 000 доз вакцины, пишет УРА-Информ со ссылкой на Посольство Украины в Китае.
«Благодаря настойчивым усилиям Посольства 25 марта в Украину была отправлена первая партия из заказанных Украиной 1,915 миллиона вакцин против COVID-19» CoronaVac «производства китайской компании Sinovac Biotech», — отмечает пресс-служба.
Отмечается, что вакцина прошла все стадии тестирования уже массово используется в таких странах, как КНР, Бразилия, Мексика, Чили, Турция, Индонезия, Таиланд, Малайзия и других.
Стоит отметить, что в общей сложности Украина должна получить 1,9 млн доз этой вакцины.
Ранее в Украине был зафиксирован рекорд по количеству новых случаев заболеваемости и смертности.