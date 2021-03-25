Общество

Соцопрос: более 70% украинцев считают, что коронавирус создан искуственно

Выросло количество тех, кто не согласен с мнением, что коронавирусная инфекция нового типа не страшнее чем обычный грипп

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Более 70% населения Украины считают, что коронавирусная инфекция — это совершенно искусственно созданный вирус. Большая часть жителей страны верят, что пневмонию нового типа создали в результате научного эксперимента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», передает УРА-Информ.

«71% считают, что коронавирус — это искусственно созданный вирус, 19% — возник естественным путем. Среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство считает, что его создали в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие (27%) с целью уменьшения количества населения (40%). Еще 17% — с целью создания экономического кризиса, 16% — с целью заработка на вакцине, 12% — для контроля над людьми», — говорится в результатах опроса.

Также за последний год выросло количество тех, кто не согласен с мнением, что коронавирусная инфекция нового типа не страшнее чем обычный грипп (с 54% до 59%).

Ранее сообщалось, что очередной день, 25 марта, принес новый рекорд коронавирусной статистики в Украине. Второй в нашей стране было зафиксировано более 16 000 случаев заражения ковидом за сутки.

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