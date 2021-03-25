В Украине два коронавирусных рекорда: по смертям и новым случаям заражения

16 669 человек заразилось коронавирусом за сутки

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Очередной день, 25 марта, принес новый рекорд коронавирусной статистики в Украине. Второй в нашей стране было зафиксировано более 16 000 случаев заражения ковидом за сутки.

За сутки 24 марта в Украине коронавирусную инфекцию диагностировали у 16 669 человек. Это новый рекорд по количеству новых инфекций за 24 часа. Предыдущий антирекорд по суточному приросту больных был 27 ноября 2020 года зафиксировали 16 294 новых случаев заболевания. В тоже время сегодня также был обновлен рекорд по количеству смертельных случаев за сутки. За 24 часа было зафиксировано 362 таких случая. Это третий подряд антирекорд по летальным исходом (333 и 342 в предыдущие два дня), пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу в социальной сети министра здравоохранения Максима Степанова.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 267), Одесской (1 235), Житомирской (1 136), Львовской (1 032) и Хмельницкой (989) областях», — написал министр.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 596 575 человек, из них выздоровели 1 283 020 человек, умерли уже 31 135 больных.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести локдаун на четыре недели.