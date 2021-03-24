Общество

Боевиков заставляют вакцинироваться «Спутником V»: не выдают зарплату

Добровольная вакцинация превратилась в обязательную

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В «ЛНР» продолжается сандал вокруг принудительной вакцинации боевиков российским препаратом «Спутник V». Ранее, командование отдало приказ – принудительно колоть «Спутником V» всех, кто ранее пытался отказаться от вакцинации.

Многие согласились на прививку, но были и такие, кто настоял на отказе. Их объявили чуть ли не «предателями» и увольняют по статье. Самая тяжелая ситуация у тех, у кого есть противопоказания по здоровью, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Один из военнослужащих, имея хронические проблемы со здоровьем, отказался от вакцинации (ведь формально она – добровольная!). Он объяснил ситуацию руководству, и вроде как даже встретил понимание и разрешение на отказ от вакцинации. Но в один прекрасный день выяснилось, что без справки о вакцинировании зарплаты не будет», — пишет паблик.

Весь процесс следующий – нужно сделать прививку, получить справку, занести финансистам. Таким образом, добровольная вакцинация превратилась в обязательную.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» подорожает проезд в общественном транспорте.

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