COVID-19 в Украине: поставлен очередной рекорд по смертности

За все время пандемии в Украине заболели 1 579 906 граждан

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За прошедший день на территории Украины зарегистрировали 14 174 новых случаев заболевания пневмонией COVID-19. Официальные данные статистики опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке, передает УРА-Информ.

К сожалению, за последний день умерло рекордной количество человек от коронавирусной болезни нового типа. Скончалось 342 человека. При этом, уже вторые сутки подряд в государстве фиксируется максимальное количество умерших за все время пандемии. Сутками ранее скончалось 333 человека.

Среди заболевших пневмонией нового поколения зарегистрировали 434 медицинских работников и 750 детей.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки провели 126 948 тестирований. Из них методом ПЦР — 52 196, методом ИФА — 21 549. При этом, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 было проведено 53 203.

Также известно, что за все время пандемии в Украине заболели 1 579 906 граждан, выздоровели 1 276 272 человека, скончались в следствии недуга 30 773. Тестов методом ПЦР было проведено 7 778 231.



В данный момент самое большое число заболевших зафиксировали в Киеве (1300), Одесской области (1177), и Хмельницкой области (994).

Ранее сообщалось, что сегодняшнее утро потрясла информация о смерти девушки, которая скончалась после вакцинации от коронавирусной инфекции. Трагический инцидент произошел с женщиной-военнослужащей военной службы по контракту в Одесской области.