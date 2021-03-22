В Германии могут ввести комендантский час: что известно

Федеральное правительство планирует ограничить выход граждан с 20:00 до 5:00
Продление карантина, введение комендантского часа, ужесточение правил карантина — это, по данным немецкой прессы, планы канцлера Германии Ангелы Меркель.
Проект резолюции, подготовленный к саммиту федерального правительства с участием премьер-министров федеральных земель в понедельник, указывает, что канцлер Ангела Меркель хочет продлить локдаун до 18 апреля и ввести ограничения на покидание домов в регионах с семидневной заболеваемостью COVID-19 выше 100 на 100 тыс. жители. В настоящее время это относится к 180 из 401 округа и города, пишет УРА-Информ.
Вероятно, самый «взрывоопасный» момент еще не согласован: федеральное правительство планирует ограничить выход граждан с 20:00 до 5:00, если нет веских причин. Очевидно, начальная точка этого комендантского часа все еще обсуждается.
Кроме того, школы и детские сады должны быть закрыты, если нет гарантии, что тест на коронавирус будут делать дважды в неделю для учителей, а также всех учеников.
Федеральное правительство и правительства регионов хотят и дальше призывать граждан воздерживаться от поездок по стране и за границу, которые не являются абсолютно необходимыми — даже во время Пасхи. Рассматривается вопрос об ужесточении карантинных правил.
Ранее мы сообщали, что в Германии выбрали преемника Меркель.