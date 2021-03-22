Апрель 2021: сколько будут отдыхать украинцы

Дополнительных выходных в месяце не будет

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За окном 22 марта, а это значит, что осталось чуть более недели до конца первого месяца весны. Совсем скоро начнется апрель, который должен принести тепло, ведь март оказался по-настоящему зимним.

К сожалению, в апреле у украинцев не будет дополнительных выходных. Это связано с тем, что Пасха в этом году припадает на второе мая. Только пять раз в истории независимой Украины Пасха была в мае — в 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 годах. В остальные годы — праздник выпадал на апрель, и украинцы могли отдыхать три дня подряд, пишет УРА-Информ.

Так в общей сложности в апреле нас ждет 22 рабочих дня и 8 выходных. В тоже время стоит отметить, что 30 апреля накануне Дня труда будет сокращенный день. Выходными в апреле будут 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 числа.

Также стоит отметить, что первого апреля в мире празднуется День смеха, а седьмого числа — Благовещение Пресвятой Богородицы – один из очень важных праздников у православных.

Ранее мы сообщали, что в Украине продлен карантин до 30 апреля.