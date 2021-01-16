Политика

В Германии выбрали преемника Меркель: кто он

Армин Лашет – новый глава Германского христианско-демократического союза

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1001 делегат избрал Армина Лашета новым главой Германского христианско-демократического союза (ХДС) в полдень в субботу. Всего было три кандидата. У победителя есть все шансы стать следующим канцлером Германии.

Во время интернет-партийной конференции был избран преемник нынешнего главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Победил Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия. Его конкурентами были: лидер парламентской группы ХДС / ХСС Фридрих Мерц и бывший министр окружающей среды Норберт Рёттген, пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

Несмотря на много общего, у каждого кандидата есть свои личные приоритеты. Армин Лашет уделяет большое внимание социальной справедливости и внутренней безопасности.

В Германии много недовольства по поводу борьбы с эпидемией, хотя в стране дела идут лучше, чем у других.

Эксперты считают, что от Лашеты больше всего можно ожидать прямого продолжения политики Ангелы Меркель. В качестве премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Лаше поддерживал ее противоречивой миграционной политике. Возможно, поэтому Меркель дала понять, что Лашет — ее фаворит.

Ранее мы сообщали, что в Германии 10 человек умерли вскоре после вакцинации от COVID-19.

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