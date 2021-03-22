В Украине уже более 30 000 смертей от коронавируса: обновленные данные

В стране от коронавирусной инфекции и ее последствий уже умерли 30 098 больных

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Украина перешагнула печальный рубеж в коронавирусной статистике. В стране с начала пандемии было зафиксировано более 30 000 смертельных случаев.

За последние сутки было зафиксировано 157 летальных случаев. В общей сложности в стране от коронавирусной инфекции и ее последствий уже умерли 30 098 больных, пишет УРА-Информ.

За 21 марта в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 7 893 человек, при этом 3 026 из них было госпитализировано. 2 993 человек за сутки сумело победит болезнь.

«Больше всего случаев подтвердили во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник», — написал на своей странице в одной из социальных сетей министр здравоохранения Максим Степанов.

Так как был выходные, за минувшие сутки сделали только 34 129 тестов: методом ПЦР – 21 611, методом ИФА – 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 –- 8 100.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 554 256 человек, из них выздоровели 1 260 842 человека.

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