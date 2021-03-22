Это невыгодно России — Гордон отметил важный момент

Журналист о возможном масштабном наступлении Украины
Российской Федерации не выгодно начинать полномасштабную войну с Украиной. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.
В интервью для интернет-издания «Обозреватель», видео доступно на YouTube-канале журналиста, Гордон отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин просто не пойдет на такой шаг. Журналист предполагает, что такие действия не будет выгодны Кремлю, пишет УРА-Информ.
«Я не думаю, что Россия начнет полномасштабную войну против Украины – это невыгодно России. Она здесь завязнет, потеряет огромное количество убитых и не достигнет никакого результата. Поэтому, я не верю в горячую фазу», — заявил Гордон.
Журналист считает, что у Российской Федерации не такая сильная армия, чтобы полностью оккупировать Украину.
«Вы же понимаете, что для того, чтобы оккупировать Украину – это же сколько нужно людей», — сказал журналист.
В тоже время Гордон считает, что Россия будет и дальше вести против Украины гибридную войну.
Ранее Путин рассказал, что помогло «забрать» Крым у Украины.