Политика

Это невыгодно России — Гордон отметил важный момент

Журналист о возможном масштабном наступлении Украины

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Российской Федерации не выгодно начинать полномасштабную войну с Украиной. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В интервью для интернет-издания «Обозреватель», видео доступно на YouTube-канале журналиста, Гордон отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин просто не пойдет на такой шаг. Журналист предполагает, что такие действия не будет выгодны Кремлю, пишет УРА-Информ.

«Я не думаю, что Россия начнет полномасштабную войну против Украины – это невыгодно России. Она здесь завязнет, потеряет огромное количество убитых и не достигнет никакого результата. Поэтому, я не верю в горячую фазу», — заявил Гордон.

Журналист считает, что у Российской Федерации не такая сильная армия, чтобы полностью оккупировать Украину.

«Вы же понимаете, что для того, чтобы оккупировать Украину – это же сколько нужно людей», — сказал журналист.

В тоже время Гордон считает, что Россия будет и дальше вести против Украины гибридную войну.

Ранее Путин рассказал, что помогло «забрать» Крым у Украины.

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