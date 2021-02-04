В Украине продлен карантин до 30 апреля, — Шмыгаль

Карантинные ограничения, которые связаны с пандемией коронавирусной инфекции были введены в марте прошлого года

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Украинское правительство приняло решение продлить карантинные ограничения, которые были введены ранее, до 30 апреля, однако. При этом, такая дата, скорее всего, не конечная. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации «Глобальный обзор экономики Украины», передает УРА-Информ.

«Скорее всего он. Будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным», — отметил глава украинского правительства.

Стоит напомнить, что карантинные ограничения, которые связаны с пандемией коронавирусной инфекции были введены в марте прошлого года.

Помимо этого, 9 декабря прошлого года, Кабмин в очередной раз продлил карантин, а также режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что власти так называемой «ДНР» помпезно в первый день начала вакцинации «Спутником V» местного населения заявляли о том, что за первый час на процедуру записалось 700 человек. Однако в итоге спустя несколько дней ситуация изменилась.