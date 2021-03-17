Общество

Что думают россияне после 7 лет аннексии Крыма: поменяли ли они мнение

Ситуация спустя семь лет не изменилась

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Российская власть готовится к празднованию седьмой годовщины аннексии Крымского полуострова. Все европейские страны и много мировых представителей не признают Крым российским.

В тоже время жители Российской Федерации тогда были очень рады такому события, заявляя, что Крым просто вернулся с состав России. Украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в Москве, рассказал, что местные жители думают о аннексии Крыма спустя семь лет.

В интервью Apostrophe TV Цимбалюк заявил, что россияне не изменили свое отношение к аннексии украинского полуострова, пишет УРА-Информ.

«Опираясь на вопросы, граждане РФ они свое мнение не изменили. Они считают, что красть чужое – это нормально, развешивать российские флаги – это нормально», — сказал Цимбалюк.

Также он добавил, что россиян не интересует, как живут местные жители в Крыму. Им главное, чтобы у них дома было все хорошо.

Ранее в США призвали Российскую Федерацию вернуть Украине контроль над полуостровом.

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