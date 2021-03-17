Политика

Будете смеяться, но он посадит Зеленского — Шуфрич сделал неожиданное заявление

Пророссийский политик считает, что Порошенко снова может стать президентом

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Он может вернуть себе власть в Украине. Такое смелое заявление сделал пророссийский политик, народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа За Жизнь Нестор Шуфрич.

Так он высказался о пятом президенте Украины Петро Порошенко. Политик считает, что именно Порошенко может стать следующим президентом Украины после действующего главы государства Владимира Зеленского. Такое заявление сделал Шуфрич в эфире канала НАШ, пишет УРА-Информ.

При этом представитель пророссийской партии заявил, что после того как Порошенко вернется в президентское кресло, то Зеленского могут даже посадить.

«Так, как развивается ситуация, скорее всего, мы станем свидетелями того, как Зеленский борясь со мной и моими товарищами от «ОПЗЖ», борясь с журналистами… Будете смеяться, Порошенко посадит Зеленского за посягательство на свободу слова», — заявил народный депутат.

При этом на данный момент Порошенко, по последним опросам, не сумел бы выиграть у Зеленского если бы выборы прошли сейчас. Оба кандидата прошли бы во второй тур, но в нем снова бы победил Зеленский.

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