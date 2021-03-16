Общество Политика

«Крым-это Украина»: в США призвали РФ вернуть Украине контроль над полуостровом

США не признают и никогда не будут признавать незаконную оккупацию Крыма

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в годовщину «референдума», который прошел незаконно в Крыму призвал Российскую Федерацию вернуть Украине контроль над аннексированным полуостровом. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт посольства США в Киеве, передает УРА-Информ.

«Через семь лет после бутафорского референдума, захват Крыма Россией до сих пор является незаконным. США не признают и никогда не будут признавать незаконную оккупацию Крыма Россией. Крым – это Украина», – сказано в сообщении.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить украинских всех политузников, которых она незаконно удерживает и вернуть Украине полный контроль над полуостровом», – цитирует Блинкена посольство.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины, а также министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников совершенно равнодушно отнесся к угрозам РФ начать судебные разбирательства из-за перекрытия воды в Крым. Он подчеркнул, что пока Крым не вернется в состав Украины — воды не будет. 

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