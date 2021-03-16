Открытого вмешательства РФ не будет: в ОРДЛО не верят в поддержку Кремля

Однако военных Кремль наверняка отправит на Донбасс

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Российская Федерация не станет официально отправлять свои войска на Донбасс, в случае наступления ВСУ. Такое мнение выразил блогер из ОРДО, работающий под ником «Donrf».

Он отреагировал на слова лидеров боевиков «ДНР» о том, что если Украина пойдет в наступление, то Россия попытается остановить ВСУ дипломатическим путем. Он считает, что такие слова означают одно – в открытую Россия не будет воевать против Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Ихтамнет она не исключает, поставок тоже, она исключает ОТКРЫТОЕ вмешательство РФ. Следовательно, в лучшем случае, все будет как в 2014/15 годах, в смысле период высокоинтенсивных боевых действий, и вслед за ним новые Минские соглашения в третьей версии. В случае же худшем, будет перекрытая граница и будут вопли соловьевых что донецкие проиграли киевским, а Москва, как «несторонаконфликта» выражает глубокую озабоченность» – написал блогер.

Он также добавил, что такие слова могут только деморализовать боевиков, ведь они поймут, что Россия не будет готова прийти на помощь.

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