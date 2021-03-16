Общество

Открытого вмешательства РФ не будет: в ОРДЛО не верят в поддержку Кремля

Однако военных Кремль наверняка отправит на Донбасс

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Российская Федерация не станет официально отправлять свои войска на Донбасс, в случае наступления ВСУ. Такое мнение выразил блогер из ОРДО, работающий под ником «Donrf».

Он отреагировал на слова лидеров боевиков «ДНР» о том, что если Украина пойдет в наступление, то Россия попытается остановить ВСУ дипломатическим путем. Он считает, что такие слова означают одно – в открытую Россия не будет воевать против Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Ихтамнет она не исключает, поставок тоже, она исключает ОТКРЫТОЕ вмешательство РФ. Следовательно, в лучшем случае, все будет как в 2014/15 годах, в смысле период высокоинтенсивных боевых действий, и вслед за ним новые Минские соглашения в третьей версии. В случае же худшем, будет перекрытая граница и будут вопли соловьевых что донецкие проиграли киевским, а Москва, как «несторонаконфликта» выражает глубокую озабоченность» – написал блогер.

Он также добавил, что такие слова могут только деморализовать боевиков, ведь они поймут, что Россия не будет готова прийти на помощь.

Ранее мы сообщали, что Пушилин проверил на БМП горловский полигон.

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