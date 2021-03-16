Политика

Есть два кандидата — эксперт рассказал, кто может стать следующим президентом Украины

Елена Зеркаль о преемниках главы государства

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Если у Владимира Зеленского не будет шансов снова стать президентом, то он подготовил двух кандидатов в качестве своего преемника. Такое мнение выразила бывший замминистра министра иностранных дел Украины с 2014 по 2019 года Елена Зеркаль.

Она заявила, что сейчас у Зеленского есть две кандидатуры, которые в том числе могут быть выгодны также и США в качестве возможных кандидатов на должность главы государства. Она заявила в передаче «Рандеву с Яниной Соколовой», что это мэр Киева Виталий Кличко и спикер Парламента Дмитрий Разумков, пишет УРА-Информ.

«Я вижу, что сейчас у ОП есть только две кандидатуры, работающие в направлении собрания лоббистов в Америке. Это Виталий Кличко, а также Владимир Разумков. Конечно, это совсем не означает, что весь Запад их поддерживает. Но их команды ищут поддержки у лоббистов на Западе. Когда предо мной происходят движения подобного рода, я осознаю, кто начинает кампании», — сказала Зеркаль.

Она добавила, что Разумков может быть интересным части украинцев, особенно молодежи.

Ранее мы сообщали, что Зеленский может уволить Разумкова с должности спикера ВР.

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