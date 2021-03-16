Хлеб может рекордно подорожать — эксперт рассказал, чего ждать украинцам

Хлеб может стать рекордсменом в этом году

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В ближайшие месяцы цены на продукты в Украине могут пойти вверх. Такое заявление сделал глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперт отметил, что на данный момент в мире фиксируются очень высокие цены на зерновые. При этом хлеб, который и сейчас стоит весьма дорого, может еще подняться в цене. Он добавляет, что именно хлеб может стать рекордсменом по подорожанию в 2021 году, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

«Цена хлеба очень сильно зависит от цены зерновых. Подорожание мы будем наблюдать как минимум до сбора нового урожая, то есть — до июля. В этом месяце станет понятно, что будет дальше. При хорошем урожае может случиться так, что продукция из зерновых начнет дешеветь», — заявил Дорошенко.

При этом эксперт добавил, что цена во второй половине 2021 года на хлеб может упасть на 10-15 процентов, но это произойдет только в том случае если завершится пандемия коронавируса и будет хороший урожай.

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