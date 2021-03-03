В ОРЛО повысили цены на проезд в общественном транспорте: сколько теперь придется платить

В городском транспорте придется платить на 2 рубля больше

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Уже с 12 марта жителей ОРЛО ждут очередные «улучшения». Так в «ЛНР» поднимут цены на проезд в общественном транспорте.

О нововведениях рассказал «специалист по связям с общественностью «Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР» Евгений Сергейко. Он отметил, что решение было принято с согласия всех сторон, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«По результатам переговоров в рамках рабочей группы с участием отраслевых профсоюзов, Ассоциации перевозчиков, специалистов Тарифного комитета и Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР принято компромиссное решение о повышении тарифов на проезд: в городском транспорте — на 2 рубля, в пригородном и междугородном — на 20 копеек за километр», — заявил «чинновник».

Он также назвал подорожание «незначительным» для местных жителей, при этом отметив, что повышение цен позволит на время стабилизировать работу всей сферы перевозок.

Ранее мы сообщали, что уже в ближайшее время в ОРЛО снова поднимут цены на коммуналку, при это повышение тарифов будет существенное.