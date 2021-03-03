Общество

Пандемия в Украине: число заболевших резко возросло

За все время пандемии в Украине заболели 1364705 человека

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В Украине за прошедшие сутки официально подтвердили еще 7235 новых случаев заражения коронавирусной пневмонией нового поколения COVID-19. Заболели 429 детей и 319 работников медицины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Известно, что за прошедший день в медучреждения было доставлено 3486 граждан страны, а 5118 человек выздоровели. При этом, скончались 185 жителей Украины.

За последние сутки было проведено 85 043 тестов. Из них методом ПЦР — 34945, методом ИФА — 17688. Также было проведено 32410 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За прошедшие сутки наибольшее число инфицированных было зарегистрировано в Киеве (655), также в антирекорде лидирует Ивано-Франковская область (640). В Винницкой подтверждено 577 случаев заражения.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболели 1364705 человека, 26397 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины продолжают рассматривать варианты, чтобы увеличить количество тех, кто делает прививку от коронавирусной инфекции. Антивакцинные настроения в Украине сейчас зашкаливают, а значит необходимо стимулировать людей вакцинироваться.

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