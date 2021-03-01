Общество

В ОРДЛО ждут наступления ВСУ: даже назвали дату

Все может произойти в начале мая

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Блогеры из ОРДЛО продолжают делиться информацией по поводу того, что может ожидать Донбасс в ближайшее время. Один из них отмечает, что боевикам в ближайшее время стоит ожидать наступления со стороны ВСУ.

Донецкий блогер, который «работает» под ником ДонРФ, считает, что ВСУ пойдет в наступление на на 2−3-х участках фронта с занятием небольших населенных пунктов с массированным применением артиллерии и воздушной поддержки. При этом он даже назвал возможную дату наступления украинской стороны. Он предполагает, что это случится в начале мая, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«К этому времени земля в Донбассе уже подсохнет. Кроме того, время нападения обычно подгадывается под большие праздники (в данном случае Пасха — 2 мая или День Победы — 9 мая) в расчете на то, что часть личного состава и командования, а также гражданские власти будут отдыхать, и времени на их реагирование потребуется больше», — написал блогер.

Ранее другой источник сообщали, что украинская армия и боевики стягивают вооружение к линии разграничения. Все может перерасти в масштабные боевые действия.

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