Политика

Больше не будет кнопкодавства в Украине: что придумали в ВР

В Парламенте ввели сенсорную кнопку

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Несмотря на заверения депутатов о том, что в новом созыве в Парламенте не будет кнопкодавства, эта неприятная ситуация все-таки фиксировалась журналистами. Да таких моментов уменьшило, но они остались.

В тоже время, похоже депутаты придумали оптимальный вариант, который полностью исключит кнопкодавство в Парламенте. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте установили дополнительные камеры наблюдения и ввели сенсорную кнопку, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Она работает, она прошла проверку. С этой пленарной неделе мы уже сможем использовать ее во время заседаний, она соответствует всем нормам. У нас есть официальное заключение, что она может использоваться», — сказал спикер ВР.

Также он добавил, что главам фракций и депутатских групп было предложено завтра протестировать работу новой функции.

Ранее одному из народных депутатов уже объявили подозрение за кнопкодавство в Верховной раде.

Ранее мы сообщали, что в Верховной раде рассмотрят законопроект о том, чтобы отменить переход на летнее и зимнее время.

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