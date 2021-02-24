Общество

Кто вместо Ермака — эксперт назвал кандидатов на должность главы ОП

Есть три кандидата на замену

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В последнее время позиции главы Офиса президента Украины Андрея Ермака слабеют. Такое заявление сделал политтехнолог Тарас Березовец.

Он отметил, что если ситуация будет продолжаться, то уже в ближайшее время Офис президента может возглавить новый человек. Эксперт даже назвал трех вероятных преемников Ермака, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм эксперта.

«Если так пойдет и дальше – скоро будет новый глава ОП» – заявил Березовец.

«На его место претендуют Шефир (Сергей Шефир, первый помощник президента Украины, — ред.), Кирилл Тимошенко (один из заместителей главы ОП, — ред.) и Данилов (Алексей Данилов, секретарь СНБО, — ред.). Ну, посмотрим», — заявил Березовец.

Больше никакой информации по этому поводу эксперт не добавил, также не разъяснив почему он сделал выводы о том, что позиции Ермака на данный момент «слабеют на глазах».

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов может потерять должность, если вакцинация от коронавируса не начнется до конца месяца.

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