Степанов потеряет должность, если вакцинация в Украине не начнется до конца недели

Пока нет точной даты вакцинации в Украине

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Продолжается история с началом вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине. Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация начнется 15 февраля. Однако этого не произошло.

Вчера, 16 февраля, глава МОЗ заявил, что вакцинация в Украине стартует до конца недели, так как появились некоторые проблемы логистического характера. В тоже время источник сообщает, что министр здравоохранения может потерять свою должность, если вакцинация так и не начнется до конца этой недели, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Степанова снимут с должности, если до конца недели не начнется вакцинация. Об этом заявил нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев подтвердив наш январский#Инсайд», — пишет паблик.

В тоже время источник добавляет, что у главы МОЗ есть время до конца февраля, он пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что успеет начать вакцинацию населения.

Ранее Степанов заявлял, что в Украине хотят сорвать вакцинацию от коронавируса.