Общество

Эта кровавая жатва заберет, очевидно, еще не одну жизнь и это страшно — эксперт о Донбассе

Роман Цимбалюк о ситуации на Донбассе

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Последнее обострение ситуации на Донбассе не должно привести к полноценным боевым действиям. Такое заявление сделал украинский журналист Роман Цимбалюк.

Он считает, что Российская Федерация не намерена идти в наступление, но он отметил, что что уровень агрессии увеличился – это понятно. Журналист вспомнил, что президент РФ Владимир Путин назвал Украину «геополитическим проектом Запада», эти слова позже повторил глава МИДа РФ Сергей Лавров, а пресс-секретарь президента заявил, что «Украина недружественная страна». В связи с эти, по словам журналиста, Россия стреляет в украинских солдат на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал журналиста.

«В связи с тем, что у России нет других рычагов давления на Украину, кроме военного мы имеем то, что имеем. И эта кровавая жатва заберет, очевидно, еще не одну жизнь и это страшно. Но я не вижу других вариантов, кроме, как бороться», — сказал Цимбалюк.

Вчера, 23 февраля, мы сообщали, что боевики обстрелами убили еще одного украинского военного.

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