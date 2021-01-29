Общество

Россия сообщила «ДНР» о своем окончательном решении: будет объединение

Кремль принял новое решение по ОРДЛО

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Российская Федерация приняла важное решение по поводу будущего так называемых «ДНР» и «ЛНР». В Кремле решили объединить эти две «республики».

Отмечается, что вчера, 28 января, в Донецке прошел так называемый «интеграционный форум», на котором боевики приняли «доктрину» «Русский Донбасс». На это «событие» съехались российские депутаты и различные пропагандисты, в том числе и Маргарита Симоньян, пишет УРА-Информ со ссылкой на Восточную правозащитную группу.

Источник отмечает, что российские депутаты, пропагандисты, «кураторы» из ФСБ и другие ставленники Кремля сообщили «ЛНР» и «ДНР», что Москва приняла важное решение. Кремль якобы хочет объединить эти «республики»

«Группа приезжих деятелей из РФ сообщила главарям «республик» о том, что решение в Кремле о процессе объединения принято. В какой именно форме будет объединение не решено», — пишут правозащитники», — отмечает источник.

На данный момент неизвестно, когда именно может произойти соединение двух «республик», источник об этом не сообщает.

Ранее в украинском МИД жестко отреагировали на визит пропагандистов в ОРДЛО.

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