«Русский Донбасс»: в украинском МИД жестко отреагировали на визит пропагандистов в ОРДЛО

Симоньян и Бабаян давно не въездные

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Известные российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Роман Бабаян и Тигран Кеосаян 28 января прибыли на неподконтрольные территории ОРДЛО для участия в форуме «Русский Донбасс». В связи с визитом российских пропагандистов Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет на въезд. Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко, передает УРА-Информ.

Николенко подчеркнул, что из-за деятельности проросссийских активистов против национальной безопасности Украины инициирована процедура запрета на въезд на территорию государства для актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

«Симоньян и Бабаян давно не въездные» — отметил спикер ведомства.

Ранее сообщалось, что так называемые «власти» ОРДО начали активную подготовку к началу весеннего призыва в «республике».