Политика

«Русский Донбасс»: в украинском МИД жестко отреагировали на визит пропагандистов в ОРДЛО

Симоньян и Бабаян давно не въездные

Время чтения: 30 Секунд

Известные российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Роман Бабаян и Тигран Кеосаян 28 января прибыли на неподконтрольные территории ОРДЛО для участия в форуме «Русский Донбасс». В связи с визитом российских пропагандистов Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет на въезд. Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко, передает УРА-Информ.

Николенко подчеркнул, что из-за деятельности проросссийских активистов против национальной безопасности Украины инициирована процедура запрета на въезд на территорию государства для актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

«Симоньян и Бабаян давно не въездные» — отметил спикер ведомства.

Ранее сообщалось, что так называемые «власти» ОРДО начали активную подготовку к началу весеннего призыва в «республике».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Коломойский и Порошенко объединились против Зеленского, — эксперты

В Украине начали ходить слухи о том, что бывший глава украинского государства Петр Порошенко и олигарх Игорь Коломойский перестали воевать между собой и объединились против президента Украины Владимира Зеленского

Конфликт на Донбассе можно решить с помощью США: при Байдене шансы выросли

Климкин не взялся утверждать, что Украине стоит надеяться только на США

Сытник заявил о давлении на судей Антикоррупционного суда Украины

Сытник считает, что на данный момент все еще остается серьезный риск, что Конституционный Суд Украины признает неконституционным закон «О Высшем антикоррупционном суде»

«Ассамблея давно сломалась, новую не принесли», — Кулеба о решении ПАСЕ

28 января ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Ермак заявил, что украинцам не стоит ждать глобальных изменений в правительстве

Шмыгаль работает над усилением правительства

Патриоты Украины зря надеялись на Байдена — эксперт

Джо Байден может не оправдать всех надежд

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap