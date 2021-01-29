Общество

Странные заявления Пушилина: «ДНР» будет помогать «русским» на территории Украины

«Главарь» «республики» снова отметился очередными заявлениями

Время чтения: 45 Секунд

Так называемый главарь «ДНР» Дунис Пушилин в очередной раз выступил со странным заявлением. Это произошло на «международном форуме» «Русский Донбасс», который организовали боевики.

Он намерен продолжить так называемую «гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса» и даже расширить ее. Лидер боевиков намерен поддерживать «соотечественников», которые проживают на территории других областей, подконтрольных Украине, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«В части образования и здравоохранения, предоставления административных и юридических услуг, адресной помощи жителям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Мы обсудили и приняли решение о необходимости продолжить работу в этом направлении. И не только продолжить, но и усилить», — заявил Пушилин.

Он также заявил, что с этого момента «республика» будет помогать «всем русским и русскоязычным на территории всей Украины».

Такие заявления являются очень интересными в связи с тем, что в самом ОРДО полно проблем и «власти» не спешат их решать. Например, в последнее время жители ОРДО жалуются на повышение тарифов на коммуналку.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Россия сообщила «ДНР» о своем окончательном решении: будет объединение

Кремль принял новое решение по ОРДЛО

«Я противник утверждений, что что‑то зашло в тупик»: Ермак о переговорах в нормандском формате

Даже ради спасения одной жизни важно вести переговоры, — Ермак

«Россия, матушка, забери Донбасс домой»: пропагандистка обратилась к правительству РФ

Форум с подобными заявлениями состоялся сегодня на временно оккупированных территориях Донбасса пророссийскими боевиками

Обмен пленными: власти «ДНР» объяснили, чего ждут от Украины

Республика» ожидает от Украины четкий план действий

Европа не готова к ослаблению карантина, — ВОЗ

Темпы распространения в Европе являются еще большими

Скандальная икона: в Минкульте заявили, что 300-летний возраст и вывоз с Луганска еще не подтверждены

Украинское ведомство готово направить в Боснию и Герцеговину специалистов для проведения «очной экспертизы» утерянного украинского артефакта

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap