Странные заявления Пушилина: «ДНР» будет помогать «русским» на территории Украины

«Главарь» «республики» снова отметился очередными заявлениями

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Так называемый главарь «ДНР» Дунис Пушилин в очередной раз выступил со странным заявлением. Это произошло на «международном форуме» «Русский Донбасс», который организовали боевики.

Он намерен продолжить так называемую «гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса» и даже расширить ее. Лидер боевиков намерен поддерживать «соотечественников», которые проживают на территории других областей, подконтрольных Украине, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«В части образования и здравоохранения, предоставления административных и юридических услуг, адресной помощи жителям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Мы обсудили и приняли решение о необходимости продолжить работу в этом направлении. И не только продолжить, но и усилить», — заявил Пушилин.

Он также заявил, что с этого момента «республика» будет помогать «всем русским и русскоязычным на территории всей Украины».

Такие заявления являются очень интересными в связи с тем, что в самом ОРДО полно проблем и «власти» не спешат их решать. Например, в последнее время жители ОРДО жалуются на повышение тарифов на коммуналку.