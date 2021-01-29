Он будет улучшать отношения с Россией — Жириновский неожиданно высказался о Байдене

Лидер партии «ЛДПР» о президенте США

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Новый американский президент Джо Байден будет пытаться улучшить отношения с Российской Федерацией. Такое неожиданное мнение выразил скандальный российский политик, несменный лидер партии «ЛДПР» Владимир Жириновский.

Депутат российской госдумы считает, что у президента США в первую очередь есть более важный внутренний вопрос, который необходимо решить. Он отметил, что США продолжают борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу партии депутата.

В тоже время, российский политик предполагает, что Байден захочет также улучшить свое отношение с Россией.

«Он должен сейчас доказать американцам, что он вылечит их, что в конце года совсем мало будет умирать американцев. Поэтому Байден бросит все силы на борьбу с пандемией, и частично будет улучшать отношения с Россией. Ему это выгодно», — заявил одиозный политик.

Также Жириновский предполагает, что Байден прилетит однажды в Кремль, а в свою очередь Владимир Путин посетит Вашингтон.

Ранее Жириновский неожиданно назвал тех, кто может заменить Владимира Путина.