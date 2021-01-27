Первые референдумы: украинцев спросят о судьбе Донбасса и что делать с Россией

Вопрос подачи воды в Крым также будет обсуждаться

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Вчера, 26 января, украинские депутаты наконец-то проголосовали за очень важный законопроект. Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 3612 о власти народа через всеукраинский референдум. Свои голоса «за» отдали 255 нардепов.

Стало известно, какие первые вопросы могут вынести на всенародный референдум. Источник в Офисе Президента сообщает, что уже осенью вопрос по Донбасскому кейсу будет вынесен на референдум. При этом могут быть сразу несколько референдумов, ведь согласно закону должен быть один референдумов и один вопрос, нельзя во время одного референдума выносить несколько вопросов, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Снять экономическую блокаду, вопрос реинтеграция Донбасса (автономия или стена), кейс с прямыми переговорами с представителями Донбасса, авиасообщение с Рф и торговые отношения. Источник дополняет, что также будет включён вопрос о коммерческом водоснабжении Крыма и языковой вопрос», — пишет паблик.

Отмечается также, что власть передает народу право решить эти проблемные вопросы, так как сами они не в силах взять на себя ответственность.

Ранее мы сообщали, что фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь», «Европейская солидарность», «Батьківщина», «Голос» и группа «За майбутнє» не отдали ни одного голоса за этот законопроект.