Закон о референдуме: «за» проголосовали 255 нардепов

Фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь», «Европейская солидарность», «Батьківщина», «Голос» и группа «За майбутнє» не отдали ни одного голоса

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Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 3612 о власти народа через всеукраинский референдум. Свои голоса «за» отдали 255 нардепов. Об этом пишет УРА-Информ.

При этом данный законопроект поддержали народные избранники от таких партий, как «Слуга народа» — 226 голосов, «Довіра» — 20 голосов, внефракционные отдали 9 голосов.

Стоит отметить, что партии «Оппозиционная платформа «За жизнь», «Батьківщина», «Голос», «Европейская солидарность» и группа «За майбутнє» не отдали за законопроект ни одного голоса.

В тексте законопроекта ко второму чтению прописано, что предметом всеукраинского референдума могут быть такие вопросы:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

2) общегосударственного значения;

3) об изменении территории Украины;

4) о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями.

Ранее сообщалось, что жители ОРДО жалуются на то, что часто не успевают сделать украинский паспорт в 18 лет. Из-за того, что закрыты КПВВ, да и попасть на территорию Украины через линию разграничения очень тяжело некоторые не смогли выехать вовремя, чтобы получить законные документы.