Политика

На этой неделе решится судьба Шмыгаля: что известно

Глава Кабмина может потерять должность

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Уже в ближайшее время может решиться судьба Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины. Уже давно ходят слухи о том, что глава Кабинета министров может потерять свою должность.

Из-за повышения тарифов на коммунальные услуги главный удар в этом вопросе принял именно Шмыгаль. Президент Украины Владимир Зеленский уже на этой неделе может принять решение п поводу Шмыгаля, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП сообщил, что на этой неделе пройдёт совещание на Банковой, на котором будут решать судьбу Премьер-министра. Шмыгаль стал слишком токсичным для Зеленского и партии Слуга Народа, для Офиса Президента сейчас важно канализировать негативные последствия роста тарифов, которые спровоцировал Премьер-министр», — заявил источник.

На данный момент паблик не сообщает о том, кто может стать следующим премьер-министром Украины, и какие кандидаты рассматриваются вместо Шмыгаля.

Ранее мы сообщали, что Шмыгаль прокомментировал возможную покупку газа напрямую у России.

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