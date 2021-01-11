Общество

Украину ждет тарифный майдан: что будет дальше

Все из-за ситуации с повышением оплат за коммунальные услуги

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Уже в ближайшее время в Киеве может появиться новый «Майдан». Люди могут выйти на улицы из-за ситуации с повышением тарифов за коммунальные услуги. Телеграм каналы уже назвали новый возможный митинг «Тарифным Майданом».

Офис президента Украины получил информацию от Службы безопасности страны о том, что о подготовке массовых акций протеста на площади Независимости и под стенами парламента на конец января.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

На данный момент уже многие готовятся к будущим митингам. Отмечается, что могут блокироваться дороги и даже административные сдания.

«Подготовка к протестам идёт по всей стране, а тарифный майдан будет намного сложнее купировать чем протесты ФОПов. Пока Офис Президента занят Конституционным судом и слежкой за ее Главой, в стране идёт подготовка к уличным акциям с блокировкой дорог и административных зданий», — отмечает источник

Ранее генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто поделился своим мнением о возможном новом Майдане в Украине.

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