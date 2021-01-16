Татаров оплатил обучение в Вашингтоне: опубликована декларация политика

Учиться политик будет на курсе публичного администрирования и политики

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Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров оплатил обучение в университете, который находиться в столице Соединенных Штатов Америки — Вашингтоне. Декларация о существенных изменениях в имущественном состоянии политика была обнародована Нацагентством по предотвращению коррупции, передает УРА-Информ.

13 января, как указано в документе, Олег Татаров оплатил обучение, которое стоит 269 129 грн. Университет находится в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Политик подчеркнул, что обучение в университете США оплатил исключительно для себя.

«Это не первое мое образование за рубежом. Раньше я закончил University of London, получил европейскую адвокатскую лицензию. Долго готовился к поступлению в American University в Вашингтоне, США», – написал замглавы ОП в Telegram.

Также он добавил, что обучение будет проходить онлайн. Учиться политик будет на курсе публичного администрирования и политики.

Ранее сообщалось, что на данный момент в Украине продолжается январский локдаун, который будет действовать до 25 января. Источник из Офиса Президента сообщает, что в ОП уже моделируют ситуацию и прорабатывают варианты, которые будет необходимо вводить в феврале, когда может подскочить статистика заболевания коронавирусом.